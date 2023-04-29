29.04.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники взяли участь у міжнародній конференції

Конференція інструкторів пожежно-рятувальної справи FDIC2023 проходить у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

З 24 по 29 квітня 2023 року в Indiana Convention Center та Lucas Oil stadium міста Індіанаполіс штату Індіана Сполучених Штатів Америки проходить міжнародна виставка та конференція для інструкторів пожежно-рятувальної служби FDIC2023.

В даному масштабному заході беруть участь понад 38 тисяч вогнеборців та рятувальників з різних країн світу. Українських рятувальників представляють співробітники Харківського гарнізону ДСНС Роман Качанов, Сергій Білоус та Олексій Черноморченко, які були запрошені на захід організаторами виставки та благодійною організацією Polski foundation.

На початку конференції багатотисячний зал гучними оплесками привітав наших ДСНСників.

Під час конференції учасники мали змогу обмінятись міжнародним досвідом у сфері ліквідації пожеж, рятуванню людей під час ДТП та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пройти тренування за стандартами США.

Харківські рятувальники обговорили з закордонними колегам специфіку та результати роботи ДСНСників в умовах війни та шляхи щодо удосконалення проведення рятувальних операцій. Крім того, наші рятувальники поспілкувались з представниками адміністрації Сполучених Штатів Америки, керівництвом мерії Індіанаполіса, а також української діаспори.

Американські вогнеборці, волонтери та урядовці були вражені потужними і професійними діями українських рятувальників та запевнили, що підтримка нашої країни у боротьбі з ворогом продовжуватиметься і надалі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов зустрівся з Ентоні Блінкеном.



