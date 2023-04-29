29.04.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина

В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 29 квітня у селі Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Постраждалий був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

ГУ ДСНС України у Харківській області закликає усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

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