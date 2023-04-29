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29.04.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина

В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 29 квітня у селі Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Постраждалий був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
 
ГУ ДСНС України у Харківській області закликає усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери показали, як розміновують Харківську область (фото).
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  події, харків
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