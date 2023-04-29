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29.04.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Харків'ян попередили про вибухи

Сапери проводитимуть роботи на одній із вулиць міста.

важлива інформація
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що найближчим часом у Харкові в районі кладовища №13 по вул. Пушкінська саперами буде здійснено підрив вибухонебезпечного предмету.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  події, харків
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