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28.04.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

Сапери показали, як розміновують Харківську область (фото)

Крок за кроком сапери ДСНС звільняють Харківщину від вибухонебезпечних наслідків війни.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Наразі основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування ліній електричних мереж з метою подальшого їх відновлення працівниками обленерго.
 
Харківська область
 
27 квітня сапери ДСНС разом з електриками виконували завдання щодо розмінування та налагодження електромереж в деокупованих селах Чугуївщини: Гракове та Мосьпанове.
 
Харківська область
 
Над проблемою очищення землі в Харківській області від смертоносних залишків війни працюють 36 піротехнічних розрахунків ДСНС, котрі за день зачищають біля 20 км. електромереж.
 
Харківська область
 
 
Загалом з початку війни сапери дали можливість енергетикам відновити вже понад 1350 км. електричних артерій. Завдяки їхній кропіткій і небезпечній роботі тисячі людей знову отримали доступ до електрики.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів житловий будинок.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, розмінування
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