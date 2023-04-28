28.04.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Сапери показали, як розміновують Харківську область (фото)

Крок за кроком сапери ДСНС звільняють Харківщину від вибухонебезпечних наслідків війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Наразі основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування ліній електричних мереж з метою подальшого їх відновлення працівниками обленерго.

27 квітня сапери ДСНС разом з електриками виконували завдання щодо розмінування та налагодження електромереж в деокупованих селах Чугуївщини: Гракове та Мосьпанове.

Над проблемою очищення землі в Харківській області від смертоносних залишків війни працюють 36 піротехнічних розрахунків ДСНС, котрі за день зачищають біля 20 км. електромереж.

Загалом з початку війни сапери дали можливість енергетикам відновити вже понад 1350 км. електричних артерій. Завдяки їхній кропіткій і небезпечній роботі тисячі людей знову отримали доступ до електрики.



