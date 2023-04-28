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28.04.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області

Підрядні бригади задля покращення безпеки дорожнього руху виконували різні роботи.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
27 квітня фахівці проводили різноманітні роботи спрямовані на безпеку дорожнього руху:
 
  • герметизація швів та тріщин;
  • прибирання та очищення дорожнього покриття;
  • демонтаж водопропускних лотків;
  • ліквідація ямковості пневмо-струменевим методом. 
«Пневмо-струменевий метод є ефективнішим ніж звичайний ямковий ремонт для неглибоких вибоїн та ліквідації тріщин. 27 квітня дорожники працювали на 12 дорогах державного значення. 
 
Також не зупиняємо работу на зруйнованих мостах. Зараз в фокусі демонтаж однієї із зруйнованих штучних споруд. Нагадуємо, що в результаті повномасштабного вторгнення в Харківській області було зруйновано 25 штучних споруд. Наразі, в об‘їзд зруйнованих мостів функціонує вже 22 тимчасові переправи»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі комунальники планово оновлюють комунікації.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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