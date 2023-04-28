Трупи загарбників валяються як запчастини, а командування їхньої армії приховує інформацію від рідних (відео)

28.04.2023 14:57 Дмитро Колонєй

Про незадоволення війною у РФ, втрати загарбників та неможливість отримати інформацію свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина військовослужбовця обурюється ходом проведення так званої “сво” та приховуванням командуванням інформації щодо місця перебування військовослужбовця та його стану. Інформацію про долю своїх рідних (у разі загибелі – тіло) родичі намагаються шукати своїми силами.