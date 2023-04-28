Трупи загарбників валяються як запчастини, а командування їхньої армії приховує інформацію від рідних (відео)
Про незадоволення війною у РФ, втрати загарбників та неможливість отримати інформацію свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина військовослужбовця обурюється ходом проведення так званої “сво” та приховуванням командуванням інформації щодо місця перебування військовослужбовця та його стану. Інформацію про долю своїх рідних (у разі загибелі – тіло) родичі намагаються шукати своїми силами.
жінка передає слова військового, який переконаний, що їх відправляють як на забій під час бойових операцій;
«проверяет по моргам республики по фамилиям, может тело погибшего поступить сюда в морг калинина, и его могут опознать»;
«как запчасти валяются все, кому какая разница, то, что остается от ребят»;
«прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось»;
«почти год, год берут Марьинку, год берут Авдеевку, берут не берут»;
«бедные пацаны, сколько их будет ещё убитых, сколько это всё будет продолжаться».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 квітня 2023 року.