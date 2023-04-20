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20.04.2023  19:50   Дмитро Колонєй

У РФ саджають за грати, якщо людина коментує чи обговорює події війни в Україні (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки, у якому обговорюється новий закон країни-агресорки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням, на ГУР МО України, у перехопленій спецслужбами розмові жінка розповідає солдату окупаційної армії про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати події війни в Україні і загрожує до 12 років ув’язнення:
 
  • «я тебе говорю «о дискриминации российской армии, или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят», да, карается законом до 12 лет заключения»;
  • «если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу чё-нибудь такое…а тот просто возьмёт кому-нибудь скажет в органы, что я такая не хорошая — ко мне в гости приедут»;
  • «пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму — ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нах*й и всё».
Нагадлаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплену розповідь загарбника, як ЗСУ знищують "у кашу" окупаційну армію.

 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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