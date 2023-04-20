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20.04.2023  20:33   Дмитро Колонєй

У Харкові визначають переможців конкурсу «Молода людина року».

У Новобаварському району Харкова підбили підсумки районного етапу конкурсу.

Визначають переможців конкурсу «Молода людина року» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посилання на Міськраду, конкурс «Молода людина року»      проводився в 11-ти номінаціях серед школярів, студентів, молодих спортсменів, волонтерів, науковців, діячів культури та ін. Комісія Новобаварського району визначила переможців та лауреатів, які невдовзі будуть відзначені нагородами.
 
Нагадаємо, конкурс «Молода людина року» проводиться у Харкові щороку. Його мета  - підтримати обдаровану молодь, відзначити вагомі досягнення молодих людей у різних сферах суспільного життя та нагородити найкращих молодих спеціалістів у галузі виробничої, навчальної, громадської та творчої діяльності.
 
Визначають переможців конкурсу «Молода людина року» у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що сотні дітей Харкова взяли участь у великодньому творчому конкурсі.
 

Тэги:  конкурс, харків
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