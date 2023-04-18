Загарбник розповів, як ЗСУ знищує "у кашу" окупаційну армію (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України. )
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав.
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Якщо у вас є ідея, якою ви хочете поділитися, або спірні питання, які потрібно з кимось обговорити, дійте! День відкриває всі можливості для того, щоб досягти успіху.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У Міжнародний день пам'яток та історичних місць в Україні відзначають День пам'яток історії та культури.
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