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18.04.2023  18:12   Дмитро Колонєй

Загарбник розповів, як ЗСУ знищує "у кашу" окупаційну армію (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України. )

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому:
 
  • «хохлы к нам подходят на 20 м…у нас, бл*дь, короче, 6 человек — 300 вчера было»;
  • окупант розповідає про складну ситуацію на Кремінній (Луганська обл.): «нас здесь, короче, утюжат просто *бать»;
  • «просто пацанов зах*ярили просто в кашу»;
  • «вот мы вчера в наступление, бл*дь, ходили, нас просто разп*здили, бл*дь, вообще в дымоган»;
  • військовий розповідає про переведення до бригади, в якій з 5 тисяч солдат лишилося близько 200;
  • «я, х*й знает, куда нас, бл*дь, в очередную жопу зашлют»;
  • «через две недели можешь себе нового мужа искать»;
  • «тут просто пацанов на мясо отправляют».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав.

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна, смерть
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