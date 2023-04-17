Окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав (відео)

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Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.

Прогноз погоди у Харкові на 17 квітня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.