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17.04.2023  18:10   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав (відео)

Про це йдеться у перехопленній розмові загарбника, який знаходиться на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоанням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії у перехолпеній воєнною розвідкою розмові обурюється своїй присутності у Харківській області:
 
  • окупант розповідає про боязнь бути отруєним на окупованих територіях, де населення до них «немирно» налаштовано;
  • «я такой стою и думаю, а какого х*я я в Харькове, бл*дь?»
  • командир пояснював мету їхнього перебування на Харківщині — тактична оборона.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що окупанти вважають, що повернутися з війни їм вдасться або у труні, або тяжко пораненими.

 

 


Тэги:  агрессия россии, перхоплення, харків
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