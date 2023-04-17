Окупанти на Харківщині побоюються отруєння та починають розуміти, що їх сюди ніхто не кликав (відео)

Про це йдеться у перехопленній розмові загарбника, який знаходиться на Харківщині.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що окупанти вважають, що повернутися з війни їм вдасться або у труні, або тяжко пораненими.
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Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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