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17.04.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Як працюють магазини та ранки у Харкові

Заклади торгівлі міста продовжують відновлювати свою діяльність, здійснюють ремонтні роботи в пошкоджених об'єктах та відкривають нові магазини.

магазин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, працюють всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «АТБ-маркет», «Чудо маркет» та ін.), мережі магазинів продовольчих товарів («Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло», «Свіжина» та ін.). Фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики, мережі магазинів електротоварів та побутової техніки («Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», «Gadgik»), товарів для дому («Smilemarket», «Аврора»), косметики та побутової хімії («Eva», «Prostor») тощо. 
 
Також відкрито 46 ринків та торговельних майданчиків. На території Кінного ринку створено окремий майданчик, куди переїхала частина підприємців з ринку «1 км». Там можна придбати овочі та фрукти за гуртовими цінами. 
 
Продовжується поступове відновлення та часткова відбудова зруйнованих територій торговельних майданчиків міста. З 17 зруйнованих або частково пошкоджених ринків та торговельних майданчиків працюють 14. 
 
Товари непродовольчої групи можна придбати на спеціалізованих ринках («Райський куточок», «Радіоринок», «Автоград», «Лоск»), а також на більшості ринків міста зі змішаним асортиментом товарів. 
 
Зараз у Харкові відсутній дефіцит на продукти харчування, товари першої необхідності, питну воду, засоби гігієни.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварійні ситуації на водоводах.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, магазини, економіка
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