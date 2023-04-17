17.04.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварійні ситуації на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання" КП «Харківводоканал» усунули 50 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Було впорядковано 57 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 24 водорозбірні колонки.

Як повідомили на підприємстві, ситуація з водопостачанням харків'ян повністю контрольована. Ремонтники щодня оперативно усувають аварійні ситуації, у районах міста систематично аналізується стан водопровідного господарства та проводиться необхідна профілактична робота. Комплексні заходи виконуються досвідченими аварійниками, які забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Сьогодні, 17 квітня, бригади АВР комплексу «Харківводопостачання» ліквідують вісім аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок.



