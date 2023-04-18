18.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде серія навчальних онлайн-занять «PHRONESIS GO»

Для участі необхідно приєднатися до телега-каналу та стежити за інформацією.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно з міською федерацією з гри ґо запрошує на серію навчальних онлайн-занять «PHRONESIS GO».

Набирається група віком від 16 років на дошку 13х13. Знання правил гри не обов'язкове. Заняття проходитимуть по середах і п'ятницях, з 19:00 до 20:30, в неділю - з 16:00 до 18:00 (загалом 10 основних занять і 4 додаткових). Усі лекції зберігатимуться в записі, тож переглянути їх можна буде у будь-який час.

Лекції читатиме президент Харківської міської федерації з гри ґо Євген Абросімов. Для участі необхідно приєднатися до телеграм-каналу , де буде розміщуватися необхідна для навчання інформація. Після закінчення курсу планується проведення онлайн-змагань для всіх учасників.

Довідкова інформація: Ґо - стародавня китайська стратегічна настільна гра для двох гравців. Вона розвиває інтелект, зміцнює нервову систему, піднімає рівень концентрування уваги та кмітливість тощо.



