    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові пройде серія навчальних онлайн-занять «PHRONESIS GO»
18.04.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде серія навчальних онлайн-занять «PHRONESIS GO»

Для участі необхідно приєднатися до телега-каналу та стежити за інформацією.

PHRONESIS GO
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно з міською федерацією з гри ґо запрошує на серію навчальних онлайн-занять «PHRONESIS GO».
 
Набирається група віком від 16 років на дошку 13х13. Знання правил гри не обов'язкове. Заняття проходитимуть по середах і п'ятницях, з 19:00 до 20:30, в неділю - з 16:00 до 18:00 (загалом 10 основних занять і 4 додаткових). Усі лекції зберігатимуться в записі, тож переглянути їх можна буде у будь-який час. 
 
Лекції читатиме президент Харківської міської федерації з гри ґо Євген Абросімов. Для участі необхідно приєднатися до телеграм-каналу , де буде розміщуватися необхідна для навчання інформація. Після закінчення курсу планується проведення онлайн-змагань для всіх учасників.
 
Довідкова інформація: Ґо - стародавня китайська стратегічна настільна гра для двох гравців. Вона розвиває інтелект, зміцнює нервову систему, піднімає рівень концентрування уваги та кмітливість тощо.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники виграли чемпіонат ДСНС з поліатлону.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  гра, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Суспільство У Харкові пройдуть онлайн-заняття з гри “PHRONESIS GO”
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 