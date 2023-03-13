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13.03.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройдуть онлайн-заняття з гри “PHRONESIS GO”

Онлайн заняття навчать грати у Ґо дітей і дорослих, познайомлять з історією, культурою та філософією цієї гри.

гра
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з міською федерацією з гри в Ґо запрошує на серію навчальних онлайн занять “PHRONESIS GO”.
 
Курс триватиме з 20 березня по 19 квітня. Лекції проходитимуть по середах та п’ятницях з 17:00 до 18:00 для дітей, з 19:00 до 20:30 – для дорослих. Лекції читатиме президент Харківської міської федерації з гри в Ґо Євген Абросімов.
 
Для участі всім бажаючим необхідно приєднатися до Телеграм каналу, де буде розміщуватись вся необхідна для навчання інформація. Після закінчення курсу планується проведення онлайн змагань для всіх учасників.
 
Варто зазначити, що в азіатських країнах гра Ґо використовується як інструмент розвитку дітей та дорослих, оскільки вона:
 
  • розвиває інтелект;
  • зміцнює нервову систему;
  • розвиває паралельно образне та логічне мислення;
  • піднімає рівень концентрування уваги та кмітливість;
  • допомагає вийти зі стресового стану та урівноважує психічні реакції;
  • знайомить гравців зі своїм емоціональним інтелектом.

Раніше РЕДПОСТ писав, про п'ять основних правил прийому лікарських засобів.


Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  гра, харків
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