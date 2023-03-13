13.03.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройдуть онлайн-заняття з гри “PHRONESIS GO”

Онлайн заняття навчать грати у Ґо дітей і дорослих, познайомлять з історією, культурою та філософією цієї гри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з міською федерацією з гри в Ґо запрошує на серію навчальних онлайн занять “PHRONESIS GO”.

Курс триватиме з 20 березня по 19 квітня. Лекції проходитимуть по середах та п’ятницях з 17:00 до 18:00 для дітей, з 19:00 до 20:30 – для дорослих. Лекції читатиме президент Харківської міської федерації з гри в Ґо Євген Абросімов.

Для участі всім бажаючим необхідно приєднатися до Телеграм каналу , де буде розміщуватись вся необхідна для навчання інформація. Після закінчення курсу планується проведення онлайн змагань для всіх учасників.

Варто зазначити, що в азіатських країнах гра Ґо використовується як інструмент розвитку дітей та дорослих, оскільки вона:

розвиває інтелект;

зміцнює нервову систему;

розвиває паралельно образне та логічне мислення;

піднімає рівень концентрування уваги та кмітливість;

допомагає вийти зі стресового стану та урівноважує психічні реакції;

знайомить гравців зі своїм емоціональним інтелектом.

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