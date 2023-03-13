13.03.2023 16:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові пройдуть онлайн-заняття з гри “PHRONESIS GO”
Онлайн заняття навчать грати у Ґо дітей і дорослих, познайомлять з історією, культурою та філософією цієї гри.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з міською федерацією з гри в Ґо запрошує на серію навчальних онлайн занять “PHRONESIS GO”.
Курс триватиме з 20 березня по 19 квітня. Лекції проходитимуть по середах та п’ятницях з 17:00 до 18:00 для дітей, з 19:00 до 20:30 – для дорослих. Лекції читатиме президент Харківської міської федерації з гри в Ґо Євген Абросімов.
Для участі всім бажаючим необхідно приєднатися до Телеграм каналу
, де буде розміщуватись вся необхідна для навчання інформація. Після закінчення курсу планується проведення онлайн змагань для всіх учасників.
Варто зазначити, що в азіатських країнах гра Ґо використовується як інструмент розвитку дітей та дорослих, оскільки вона:
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розвиває інтелект;
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зміцнює нервову систему;
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розвиває паралельно образне та логічне мислення;
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піднімає рівень концентрування уваги та кмітливість;
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допомагає вийти зі стресового стану та урівноважує психічні реакції;
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знайомить гравців зі своїм емоціональним інтелектом.
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