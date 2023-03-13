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13.03.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

В АТ «Харківгаз» тимчасово змінили номер телефону для прийому аварійних звернень

На час ремонтів, у деяких дільницях АТ «Харківгаз» тимчасово не працює номер 104, за яким абоненти могли залишати аварійні заявки, передає РЕДПОСТ.

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Наразі викликати аварійно-диспетчерську службу можна за наступними телефонами АДС дільниць АТ «Харківгаз»:
 
Куп'янськ відділення:
  • Куп'янська дільниця 0952090056; 
  • Барвінківська дільниця 0675517414; 
  • Борівська дільниця 0675516707; 
  • Ізюмська дільниця 0675517334. 
 
Мереф'янське відділення:
  • Безлюдівська дільниця 0675513268; 
  • Липецька дільниця 0675517742.
 
Чугуївське відділення:
  • Чугуївська дільниця 0675512502; 
  • Балаклійська дільниця 0675512880;
  • Чкалівська дільниця 0675512580;
  • Андріївська дільниця 0675512502.

Раніше РЕДПОСТ писав, що абоненти  АТ «Харківгаз» зможуть отримати рахунок за розподіл газу на електронну пошту.


Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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