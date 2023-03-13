13.03.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

В АТ «Харківгаз» тимчасово змінили номер телефону для прийому аварійних звернень

На час ремонтів, у деяких дільницях АТ «Харківгаз» тимчасово не працює номер 104, за яким абоненти могли залишати аварійні заявки, передає РЕДПОСТ.

Наразі викликати аварійно-диспетчерську службу можна за наступними телефонами АДС дільниць АТ «Харківгаз»:

Куп'янськ відділення:

Куп'янська дільниця 0952090056;

Барвінківська дільниця 0675517414;

Борівська дільниця 0675516707;

Ізюмська дільниця 0675517334.

Мереф'янське відділення:

Безлюдівська дільниця 0675513268;

Липецька дільниця 0675517742.

Чугуївське відділення:

Чугуївська дільниця 0675512502;

Балаклійська дільниця 0675512880;

Чкалівська дільниця 0675512580;

Андріївська дільниця 0675512502.

Раніше РЕДПОСТ писав, що абоненти АТ «Харківгаз» зможуть отримати рахунок за розподіл газу на електронну пошту.



