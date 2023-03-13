В АТ «Харківгаз» тимчасово змінили номер телефону для прийому аварійних звернень

На час ремонтів, у деяких дільницях АТ «Харківгаз» тимчасово не працює номер 104, за яким абоненти могли залишати аварійні заявки, передає РЕДПОСТ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що абоненти АТ «Харківгаз» зможуть отримати рахунок за розподіл газу на електронну пошту.
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Найкращий день для реалізації своїх задумів – зірки обіцяють, що результат порадує вас і навіть може виявитися вищим за очікуваний.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
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