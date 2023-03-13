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13.03.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Отримати рахунок на електронну пошту: на Харківщині газовики запустили новий сервіс

Абоненти зможуть отримати рахунок за розподіл газу на електронну пошту.

КВИТАНЦІЯ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Якщо споживач з будь-яких причин не отримав рахунку або тимчасово не мешкає у будинку, він може, за потреби, отримати рахунок на свою електронну адресу.
 
Для цього потрібно:
 
Відправити запит на отримання рахунку на електронну адресу центру обслуговування клієнтів відповідного відділення АТ «Харківгаз»
 
У запиті треба зазначити номер особового рахунку за розподіл газу (10-ти значний код розпочинається з цифр 132..), ПІБ власника житла, адресу та електронну адресу на яку клієнт Харківгазу бажає отримати електронний рахунок.
 
Після формування квитанції, фахівці центру обслуговування направлять її на зазначену клієнтом електронну адресу споживача.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули витік газу.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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