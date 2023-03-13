13.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці розповіли, що найчастіше забувають пасажири у вагонах і як повернути загублені речі

Залізничники знаходять та повертають власникам 63% речей, які пасажири забувають або втрачають у поїздах під час поїздки, передає РЕДПОСТ.

Від початку року пасажири 1370 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі.

«Найчастіше наші пасажири забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому радимо перед виходом з вагона зайвий раз провести "переоблік" саме цих речей у кишенях і валізах. Звісно, горщики теж краще перелічити»,- зазначили в Укрзалізниці.

Якщо пасажир втратив у вагоні особисті речі, йому необхідно заповнити форму на сайті або звернутися до контакт-центру за номером: 0800503111.

Також можливо залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть нам у Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.



