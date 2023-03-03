03.03.2023 10:35 Рита Парфенова
Київська чи Північна: у Дії проходить голосування за перейменування залізниці
У новому опитуванні українцям пропонують вибрати нову назву для Південно-Західної залізниці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України, Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого у назвах залізничних філій.
Укрзалізниця розпочинає програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів — перейменування Південно-Західної залізниці.
Кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:
-
Київська залізниця
-
Столична залізниця
-
Центральна залізниця
-
Північна залізниця
Як проголосувати
Зайдіть у Дію — натисніть «Послуги» — виберіть «Опитування» — подивіться відеоролик голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна — проголосуйте.
Опитування в застосунку Дія триватиме з 3 до 10 березня.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0