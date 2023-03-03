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03.03.2023  10:35   Рита Парфенова

Київська чи Північна: у Дії проходить голосування за перейменування залізниці

У новому опитуванні українцям пропонують вибрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

У Дії проходить голосування за перейменування залізниці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України, Дія та Укрзалізниця обʼєднуються, щоб позбутися російсько-радянського минулого у назвах залізничних філій.

Укрзалізниця розпочинає програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Один із перших етапів — перейменування Південно-Західної залізниці.

Кожен українець може вибрати один із чотирьох варіантів майбутньої назви:
  • Київська залізниця
  • Столична залізниця
  • Центральна залізниця
  • Північна залізниця

Як проголосувати

Зайдіть у Дію — натисніть «Послуги» — виберіть «Опитування» — подивіться відеоролик  голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна — проголосуйте.
 
Опитування в застосунку Дія триватиме з 3 до 10 березня. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Дії стартувало нове опитування про 8 березня.

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, опитування
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