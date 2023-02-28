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28.02.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

У Дії стартувало нове опитування про 8 березня

8 березня — Міжнародний день захисту прав жінок, і виник він завдяки руху жінок за рівні права.

Дія
 
У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства цифрової трансформації України, передає РЕДПОСТ.
 
За парламентської ініціативи щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний 8 березня, громадяни можуть  долучіться до опитування через застосунок Дія.
 
Для цього потрібно :
 
  • авторизуйтись у за стосунку;
  • обрати «Послуги»;
  • «Опитування». 
Голосування буде проходити до 6 березня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через портал Дія людина може подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час та формат проведення церемонії. 
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, опитування
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