28.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У Дії стартувало нове опитування про 8 березня

8 березня — Міжнародний день захисту прав жінок, і виник він завдяки руху жінок за рівні права.

У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства цифрової трансформації України, передає РЕДПОСТ.

За парламентської ініціативи щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний 8 березня, громадяни можуть долучіться до опитування через застосунок Дія.

Для цього потрібно :

авторизуйтись у за стосунку;

обрати «Послуги»;

«Опитування».

Голосування буде проходити до 6 березня.



