27.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
У Дії можна подати заяву на реєстрацію шлюбу
Процедура подання заяви на реєстрацію шлюбу триватиме менше, ніж 15 хвилин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
У Міністерстві повідомили, що через портал Дія людина може подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час та формат проведення церемонії.
Для цього необхідно наступне:
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Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім’я»
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Обрати послугу «Заява про шлюб»
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Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
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Сплатити адміністративний збір
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Підписати заяву електронним підписом
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Щоб партнер заявника авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
«10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей»,- прокоментував нову послугу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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