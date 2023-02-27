27.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Дії можна подати заяву на реєстрацію шлюбу

Процедура подання заяви на реєстрацію шлюбу триватиме менше, ніж 15 хвилин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У Міністерстві повідомили, що через портал Дія людина може подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час та формат проведення церемонії.

Для цього необхідно наступне:

Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім’я»

Обрати послугу «Заява про шлюб»

Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації

Сплатити адміністративний збір

Підписати заяву електронним підписом

Щоб партнер заявника авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

«10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей»,- прокоментував нову послугу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



