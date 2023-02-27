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27.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Дії можна подати заяву на реєстрацію шлюбу

Процедура подання заяви на реєстрацію шлюбу триватиме менше, ніж 15 хвилин.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
У Міністерстві повідомили, що через портал Дія людина може подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час та формат проведення церемонії.
 
Для цього необхідно наступне:
 
  • Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім’я»
  • Обрати послугу «Заява про шлюб»
  • Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
  • Сплатити адміністративний збір
  • Підписати заяву електронним підписом
  • Щоб партнер заявника авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом. 
Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
 
«10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей»,- прокоментував нову послугу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що онлайн-послугами користуються 63% українців.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, шлюб
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