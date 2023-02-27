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27.02.2023  10:45   Рита Парфенова

Відключення світла у Харкові 27 лютого: подробиці від Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 27 лютого «Укренерго» не надавало.

відключення світла

 
Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».
 
За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.
 
Загалом по країні 27 лютого віключення застосовані лише на Одещині. Там через підвищення споживання на початку робочого тижня сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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