73-річний чоловік отримав осколкові поранення на Харківщині (фото)

Внаслідок ворозжиз обстріілів протягом доби з 26 по 27 лютого поранення отримав один чоловік.
Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, слідчі фіксують наслідки обстрілів на території Харківської області
27 лютого під обстрілами знаходилося місто Вовчанськ. Снарядом пошкоджено 3 будинки, гараж та господарська споруда. 73-річного чоловіка з травмами доставили до харківської лікарні.
В селі Курилівка Куп'янського району також пошкоджений приватний будинок та гараж.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
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