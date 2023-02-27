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27.02.2023  10:38   Рита Парфенова

73-річний чоловік отримав осколкові поранення на Харківщині (фото)

Внаслідок ворозжиз обстріілів протягом доби з 26 по 27 лютого поранення отримав один чоловік.

слідчі фіксують наслідки обстрілів на території Харківської області

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, слідчі фіксують наслідки обстрілів на території Харківської області
 
27 лютого під обстрілами знаходилося місто Вовчанськ. Снарядом пошкоджено 3 будинки, гараж та господарська споруда. 73-річного чоловіка з травмами доставили до харківської лікарні.

В селі Курилівка Куп'янського району також пошкоджений приватний будинок та гараж.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

слідчі фіксують наслідки обстрілів на території Харківської області

слідчі фіксують наслідки обстрілів на території Харківської області
 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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