27.02.2023 09:57 Рита Парфенова

Наслідки масованих обстрілів прикордоння Харківської області показали в ХОВА (фото)

Прикордонні населені пункти трьох районів Харківської облсті протягом доби з 26 по 27 лютого зазнали масованих обстрілів військовими рф.

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі ХОВА, ворог обстрілював з артилерії та мінометів міста та села та Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.



Окупанти завдали пошкоджень:

У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У с. Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 26 по 27 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



