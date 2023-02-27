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27.02.2023  09:57   Рита Парфенова

Наслідки масованих обстрілів прикордоння Харківської області показали в ХОВА (фото)

Прикордонні населені пункти трьох районів Харківської облсті протягом доби з 26 по 27 лютого зазнали масованих обстрілів військовими рф.

Наслідки масованих обстрілів прикордоння Харківської області

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі ХОВА, ворог обстрілював з артилерії та мінометів міста та села та Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Окупанти завдали пошкоджень:

  • У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
  • У с. Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 26 по 27 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

Наслідки масованих обстрілів прикордоння Харківської області


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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