Наслідки масованих обстрілів прикордоння Харківської області показали в ХОВА (фото)

Прикордонні населені пункти трьох районів Харківської облсті протягом доби з 26 по 27 лютого зазнали масованих обстрілів військовими рф.
Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі ХОВА, ворог обстрілював з артилерії та мінометів міста та села та Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
Окупанти завдали пошкоджень:
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 26 по 27 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
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