    
Главная Новини Харкова Суспільство Рейтинг Харкова вперше перевищив рейтинг України
27.02.2023  09:21   Рита Парфенова

Рейтинг Харкова вперше перевищив рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство «Moody's Investors Service» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова.


ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Михайла Фатєєва, через розв'язану росією повномасштабну війну «Moody's Investors Service» знизило інвестиційний кредитний рейтинг України, при цьому рейтинг Харкова залишився на колишньому рівні і вперше в історії перевищив рейтинг держави. За словами віце-мера, до цього агентство дотримувалося жорсткого правила, згідно з яким рейтинг територій не міг бути вищим за суверенний.

«Для інвесторів це означає, що Харків здатний розраховуватися з боргами та в змозі забезпечити надання адміністративних та базових послуг. Місто живе, виконує свої фінансові зобов'язання перед інвесторами. На найближче майбутнє це матиме велике значення», - наголосив Михайло Фатєєв.

«Moody’s Investors Service» - одне з провідних світових рейтингових агентств.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові працюють над тим, щоб після перемоги відродити місто та зробити з нього центр індустрії, інновацій та створити умови для розвитку бізнесу.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  рейтинг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 Суспільство Генератори та ремонт: на які послуги зріс попит в українців 20.12 Суспільство Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times 12.12 Суспільство Харків'яни можуть підтримати своє місто в онлайн-голосуванні
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 