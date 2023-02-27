27.02.2023 09:21 Рита Парфенова

Рейтинг Харкова вперше перевищив рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство «Moody's Investors Service» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова.



ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Михайла Фатєєва, через розв'язану росією повномасштабну війну «Moody's Investors Service» знизило інвестиційний кредитний рейтинг України, при цьому рейтинг Харкова залишився на колишньому рівні і вперше в історії перевищив рейтинг держави. За словами віце-мера, до цього агентство дотримувалося жорсткого правила, згідно з яким рейтинг територій не міг бути вищим за суверенний.



«Для інвесторів це означає, що Харків здатний розраховуватися з боргами та в змозі забезпечити надання адміністративних та базових послуг. Місто живе, виконує свої фінансові зобов'язання перед інвесторами. На найближче майбутнє це матиме велике значення», - наголосив Михайло Фатєєв.



«Moody’s Investors Service» - одне з провідних світових рейтингових агентств.



