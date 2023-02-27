10-річну дівчинку знайшли у Харкові біля входу в метро

Дитину розшукували батьки, які звернулися за допомогою до правоохоронців.
Про пошуки дівчинки РЕДПОСТ розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області.
Дитина самовільно залишила домівку та перебувала у розшуку.
Поліцейські відділу поліції в метрополітені виявили за орієнтуванням 10-річну дівчинку біля входу на станцію метро.
Щодо дівчини жодних протиправних дій скоєно не було.
Дитину передали батькам.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські знайшли дівчину, яка напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.
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