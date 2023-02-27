    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом палали приватні будинки та гаражі. Оперативна обстановка від ДСНС
27.02.2023  08:14   Рита Парфенова

Під Харковом палали приватні будинки та гаражі. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 лютого.

Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Вовчанську та Куп’янському районі.

Близько 17:20 ворог завдав артилерійського удару по м. Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір’я. Загорілись гараж і господарча споруда. Площа пожежі склала 100 кв.м. З вогнем боролись бійці 47-ї ДРПЧ, які вже о 17:53 локалізували його. Остаточна ліквідація пожежі зафіксована о 18:53. Постраждалих не має. Завдяки самовідданій роботі рятувальників вдалось врятувати від знищення вогнем 11 інших гаражів, розташованих поряд.

О 21:10 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганщини виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл, у с. Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір’ї горів будинок, гараж та легковик ВАЗ 2101. Загальна плаща пожежі склала 120 кв.м. Локалізація вогню відбулась о 21:30, ліквідація – о 23:35. Тут також обійшлося без постраждалих.

Загалом за добу з 26 по 27 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – на чергування;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Надзвичайні події Харків на ранок 26 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС 24.02 Медицина У згорілому автомобілі під Харковом знайшли тіло людини 24.02 Надзвичайні події Харків на ранок 24 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 