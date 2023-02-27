Під Харковом палали приватні будинки та гаражі. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 26 по 27 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 лютого.
Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Вовчанську та Куп’янському районі.
Близько 17:20 ворог завдав артилерійського удару по м. Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір’я. Загорілись гараж і господарча споруда. Площа пожежі склала 100 кв.м. З вогнем боролись бійці 47-ї ДРПЧ, які вже о 17:53 локалізували його. Остаточна ліквідація пожежі зафіксована о 18:53. Постраждалих не має. Завдяки самовідданій роботі рятувальників вдалось врятувати від знищення вогнем 11 інших гаражів, розташованих поряд.
О 21:10 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганщини виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл, у с. Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір’ї горів будинок, гараж та легковик ВАЗ 2101. Загальна плаща пожежі склала 120 кв.м. Локалізація вогню відбулась о 21:30, ліквідація – о 23:35. Тут також обійшлося без постраждалих.
Загалом за добу з 26 по 27 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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