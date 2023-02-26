    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)
26.02.2023  11:58   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)

Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

25 лютого 2023 року окупанти обстріляли село Першотравневе та місто Куп’янськ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

25 лютого військові країни-агресора обстріляли м. Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка.

25 лютого близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Першотравневе Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

25 лютого 2023 року окупанти обстріляли село Першотравневе та місто Куп’янськ

25 лютого 2023 року окупанти обстріляли село Першотравневе та місто Куп’янськ

25 лютого 2023 року окупанти обстріляли село Першотравневе та місто Куп’янськ

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Надзвичайні події Обстріл Куп’янська: літня жінка перенесла сильний стрес 26.02 Надзвичайні події Харків на ранок 26 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС 24.02 Надзвичайні події Харків на ранок 24 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 