Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)

Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
25 лютого військові країни-агресора обстріляли м. Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка.
25 лютого близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Першотравневе Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
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