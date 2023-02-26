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26.02.2023  08:57   Рита Парфенова

Обстріл Куп’янська: літня жінка перенесла сильний стрес

Протягом доби з 25 по 25 лютого внаслідок обстрілів на Харківщині постраждала одна людина.

швидка допомога

Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі ХОВА, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці.

У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.

Близько 20:00 з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп'янського району. Без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Вовчанськ та селі Синельникове Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.

Источник:   https://t.me/synegubov/5629/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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