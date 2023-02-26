Обстріл Куп’янська: літня жінка перенесла сильний стрес

Протягом доби з 25 по 25 лютого внаслідок обстрілів на Харківщині постраждала одна людина.
Як повідомили РЕДПОСТ у пресслужбі ХОВА, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці.
У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.
Близько 20:00 з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп'янського району. Без постраждалих.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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