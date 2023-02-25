25.02.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

Пожежі та пошкодження житлових будинків: наслідки обстрілів Харківської області

Ворог продовжує здійснювати обстріл населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 24 лютого близько 21:15 окупанти обстріляли з артилерії місто Куп'янськ. У результаті сталося займання житлового будинку.

У місті Вовчанськ та селі Синельникове Чугуївського району, внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харківській області виявила чоловіка, який при окупантах фабрикував справи проти українців.



