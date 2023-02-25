25.02.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Мобільний зв'язок та енергетика: як живе деокупована Харківщина

Фахівці та служби відновлюють зруйновані ворогом комунікації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що до електропостачання частково або повністю підключено вже 383 населені пункти, газопостачання подається до 125 населених пунктів.

Мобільним зв’язком і мережею «Інтернет» забезпечені мешканці 289 звільнених від ворога населених пунктів.

Також людям надається медична та гуманітарна допомога.

Громадяни отримали понад 1 тисячу тонн харчових продуктів, близько 51 тонни продуктових наборів, 117 тисяч гігієнічних наборів та іншу гуманітарну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці.



