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25.02.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Мобільний зв'язок та енергетика: як живе деокупована Харківщина

Фахівці та служби відновлюють зруйновані ворогом комунікації.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
У Міністерстві повідомили, що до електропостачання частково або повністю підключено вже 383 населені пункти, газопостачання подається до 125 населених пунктів.
 
Мобільним зв’язком і мережею «Інтернет» забезпечені мешканці 289 звільнених від ворога населених пунктів.
 
Також людям надається медична та гуманітарна допомога.
 
Громадяни отримали понад 1 тисячу тонн харчових продуктів, близько 51 тонни продуктових наборів, 117 тисяч гігієнічних наборів та іншу гуманітарну допомогу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  відновлення, допомога
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