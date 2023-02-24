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24.02.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Енергетики повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці

Фахівці та підрядної організації повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова, який межує з Північною Салтівкою.

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
З перших днів війни житлові будинки та комунікації Великої Данилівки зазнали значних пошкоджень: прямим влучанням снаряду була знищена місцева трансформаторна підстанція, посічено та зруйновано залізобетонні опори, пошкоджено провід майже в кожному прольоті ліній електропередачі.
 
"Перші відновлювальні роботи тут провели ще влітку. Разом з тим, декілька вулиць були заживлені від високовольтної підстанції, яка знаходиться на Липецькому напрямку. Проте через довгий фідер, тобто лінію, яка з'єднує цю підстанцію з пунктом розподілу електроенергії, надійність електропостачання у Великій Данилівці була недостатньою.
 
Ще до війни енергетики планували провести реконструкцію місцевої мережі та заживити селище від однієї з міських підстанцій 110 кВ. Це і було нарешті зроблено", - зазначили в обленерго.
 
Роботи тривали близько місяця. Було замінено 84 опори лінії електропередачі 10 кВ, змонтовано новий провід та ізолятори. Окрім того, виконано повну заміну розбитої трансформаторної підстанції.
 
Проект було реалізовано в рамках інвестиційної програми товариства. Його виконання дозволило значно підвищити якість електропостачання у споживачів цієї частини Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають 14 аварій на водогонах.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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