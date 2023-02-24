24.02.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Енергетики повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці

Фахівці та підрядної організації повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова, який межує з Північною Салтівкою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

З перших днів війни житлові будинки та комунікації Великої Данилівки зазнали значних пошкоджень: прямим влучанням снаряду була знищена місцева трансформаторна підстанція, посічено та зруйновано залізобетонні опори, пошкоджено провід майже в кожному прольоті ліній електропередачі.

"Перші відновлювальні роботи тут провели ще влітку. Разом з тим, декілька вулиць були заживлені від високовольтної підстанції, яка знаходиться на Липецькому напрямку. Проте через довгий фідер, тобто лінію, яка з'єднує цю підстанцію з пунктом розподілу електроенергії, надійність електропостачання у Великій Данилівці була недостатньою.

Ще до війни енергетики планували провести реконструкцію місцевої мережі та заживити селище від однієї з міських підстанцій 110 кВ. Це і було нарешті зроблено", - зазначили в обленерго.

Роботи тривали близько місяця. Було замінено 84 опори лінії електропередачі 10 кВ, змонтовано новий провід та ізолятори. Окрім того, виконано повну заміну розбитої трансформаторної підстанції.

Проект було реалізовано в рамках інвестиційної програми товариства. Його виконання дозволило значно підвищити якість електропостачання у споживачів цієї частини Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають 14 аварій на водогонах.



