24.02.2023 14:59 Дмитро Колонєй
На Харківшині чоловік служив дільничим інспектором при окупантах
Чекає на суд чоловік по звинуваченню у держзраді на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 27-річний мешканець Куп’янська під час окупації міста став співпрацювати з ворогом, добровільно зайняв посаду «дільничного інспектора» у «відділі дільничних інспекторів поліції Куп’янська» псевдоправоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією.
Чоловіка судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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