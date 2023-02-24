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24.02.2023  14:59   Дмитро Колонєй

На Харківшині чоловік служив дільничим інспектором при окупантах

Чекає на суд чоловік по звинуваченню у держзраді на Харківщині.

Судитимуть чоловіка, який служив дільничим інспектором при окупантах на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 27-річний мешканець Куп’янська під час окупації міста став співпрацювати з ворогом, добровільно зайняв посаду «дільничного інспектора» у «відділі дільничних інспекторів поліції Куп’янська» псевдоправоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією. 
 
Чоловіка судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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