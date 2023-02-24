24.02.2023 14:59 Дмитро Колонєй

На Харківшині чоловік служив дільничим інспектором при окупантах

Чекає на суд чоловік по звинуваченню у держзраді на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 27-річний мешканець Куп’янська під час окупації міста став співпрацювати з ворогом, добровільно зайняв посаду «дільничного інспектора» у «відділі дільничних інспекторів поліції Куп’янська» псевдоправоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією.

Чоловіка судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



