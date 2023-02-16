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16.02.2023  17:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка робила кар'єру в окупаційній адміністрації

Жінка на Харківщині поінформована про підозру у дерхзраді.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річній жінка з Великого Бурлука під час окупації селища співпрацювала з ворогом:
  • у серпні 2022 року жінка за власним бажанням обійняла посаду «исполняющей обязаности главного специалиста сектора делопроизводства Великобурлукского территориального управления», створеного так званою «Временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области».
  • вела облік кореспонденції,
  • підготовлювала накази від імені представників псевдовлади,
  • реєструвала осіб у відповідних журналах для подальшої їх участі у нарадах.
  • видавала місцевим мешканцям довідки для подальшого отримання ними так званої «гуманітарної допомоги» від РФ.
 
Дізнання проводить СД Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харьков, харків, великий бурлук
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