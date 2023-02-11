11.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй

У Харкові прибічник "руського миру" образив військових та потім пожалкував про це (відео)

Судимий персонаж у Харкові ста відомий хуліганським вчинком.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на соцмережі, у центрі Харкова раніше судимий чоловік, який їхав поблизу на авто, неадеватно та грубо звернувся до військових, які видавали повістки. Це відео біло поширено у інтернеті.

Але нещодавно з'явилося нове відео, в якому дебошир, відомий у вузьких колах як прихильник руського миру, звернувся з вибаченнями до військових.



