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11.02.2023  21:53   Дмитро Колонєй

У Харкові прибічник "руського миру" образив військових та потім пожалкував про це (відео)

Судимий персонаж у Харкові ста відомий хуліганським вчинком.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на соцмережі, у центрі Харкова раніше судимий чоловік, який їхав поблизу на авто, неадеватно та грубо звернувся до військових, які видавали повістки. Це відео біло поширено у інтернеті.

    Але нещодавно з'явилося нове відео, в якому дебошир, відомий у вузьких колах як прихильник руського миру, звернувся з вибаченнями до військових.

 


Тэги:  дебош, хуліган, харьков, харків
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