11.02.2023 21:03 Дмитро Колонєй

В Україні підвищені виплати: дізнайтеся, кому саме

Відповідне рішення прийняв Фонд соціального страхування України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Фонд соціального страхування України, в країні продовжуватиме допомагати громадянам, іноді підвищуючи соціальні виплати тощо.

Наразі мова йде про декретну відпустку жінкам, яка триває, стандартно126 календарних днів. І кожен із них фінансується з розрахунку на 100% середнього доходу. У 2022 році сума виплат із Фонду соцстрахування для вагітних українок зросла на 15,6%.

Якщо раніше виплачувалося 335,8 грн (2021 року), то минулого року розмір виплат зріс до 387,74 гривні. Виходячи з цього, можна порахувати, що розмір допомоги (за всю декретну відпустку) зріс до 45,5 тисячі гривень - на 5000 грн більше, ніж у 2021 році. У грудні 2022 року зростання не зупинилося, тож українки могли отримати до 48,6 тисяч гривень.

Фонд соцстрахування України підтримує навіть тих жінок, які поїхали за кордон, у зв'язку з війною, і з якими було припинено трудовий договір на час воєнного стану.

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