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11.02.2023  21:03   Дмитро Колонєй

В Україні підвищені виплати: дізнайтеся, кому саме

Відповідне рішення прийняв Фонд соціального страхування України.

Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на  Фонд соціального страхування України, в країні  продовжуватиме допомагати громадянам, іноді підвищуючи соціальні виплати тощо.
 
Наразі мова йде про декретну відпустку жінкам, яка триває, стандартно126 календарних днів. І кожен із них фінансується з розрахунку на 100% середнього доходу. У 2022 році сума виплат із Фонду соцстрахування для вагітних українок зросла на 15,6%.
 
Якщо раніше виплачувалося 335,8 грн (2021 року), то минулого року розмір виплат зріс до 387,74 гривні. Виходячи з цього, можна порахувати, що розмір допомоги (за всю декретну відпустку) зріс до 45,5 тисячі гривень - на 5000 грн більше, ніж у 2021 році. У грудні 2022 року зростання не зупинилося, тож українки могли отримати до 48,6 тисяч гривень.
 
Фонд соцстрахування України підтримує навіть тих жінок, які поїхали за кордон, у зв'язку з війною, і з якими було припинено трудовий договір на час воєнного стану.
 
 
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Источник:   Фонд соціального страхування України
 Тэги:  допомога, гроші, україна
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