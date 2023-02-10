10.02.2023 16:36 Дмитро Колонєй

Стало відомо, хто має право менше платити за комуналку

Хто має право на пільги поінформували експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на На пенсії, громадяни України можуть одержати пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільги стосуться оплати:

житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

палива та зрідженого газу.

За яких умов надаються пільги

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика з розрахунку на одну особу за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн).

Пільга призначається на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу

у розмірі 100% знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік) );

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, працюють / працювали раніше у музеях, державних та комунальних закладах культури, навчальних закладах сфери культури.

у розмірі 50% знижки:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, хворобою або вислугою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час піклування) померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ї, які мають дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань;

у розмірі 25% знижки:

дітям війни.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує дохід, при якому належить пільга, громадянин може звернутися за призначенням житлової субсидії.



