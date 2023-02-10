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10.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

У харків'янина вилучили небезпечну речовину

Правоохоронці викрили неодноразово судиму людини у зберіганні наркотичних речовин.

Зберігав наркотики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
У січні правоохоронці отримали інформацію про те,що біля будинку по проїзду Ужгородському виявлено неодноразово судимого 29-річного харків’янина, який має при собі наркотичну речовину. Під час огляду поліцейські вилучили у чоловіка наркозасіб, який згідно з висновком судової експертизи є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
 
9 лютого співробітники відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника та вилучили згортки з речовиною, яка схожа на наркотичну.
 
Речові докази направлені на експертне дослідження.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій у Харківській області керував авто у стадії алкогольного сп'яніння.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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