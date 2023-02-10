10.02.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Водій у Харківській області керував авто у стадії алкогольного сп'яніння

Правоохоронці звернули увагу на транспортний засіб, який їхав узбіччям дороги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Повідомляється, що 9 лютого близько 22:00 біля села Вільхуватка увагу поліцейських привернув автомобіль, який їхав узбіччям дороги.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб, під час спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці транспортного засобу за допомогою газоаналізатору Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував результат, що у 10 разів перевищує норму.

Відносно водія складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



