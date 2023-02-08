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08.02.2023  17:26   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що буде з цінами на молочну продукцію в Україні

Які мають місце тенденції щодо руху цін на молочку поінформували експерти.

Знизяться ціни на молочну продукцію в Україні: прогноз експертів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgro Review, для виробників свіжих молокопродуктів січень був відносно стабільним. Більшість із них вже закупила генератори, тому таких збоїв в роботі заводів, які були до нового року, вже значно менше.
 
 
За даними аналітиків, в лютому ціни на свіжі молокопродукти залишаться відносно стабільними.
 

Тенденції щодо цін на молочку 

 
  • Сметана може дещо подешевшати, адже зростання рентабельності випуску товару дозволяє поборотися за розширення полиці.
  • Можуть збільшитися промоакції вже в найближчі тижні, як тільки подешевшає сировина”
 
За попередніми оцінками, в січні виробництво свіжих молокопродуктів, всупереч традиціям, навіть виросло в порівнянні з попереднім місяцем. Проте продажі ще відстають на 20% від показників довоєнного січня 2022 року.
 
Аналітики молочної галузі зазначають, що у лютому показники будуть скромнішими, але суттєвого падіння виробництва не буде.
 

Источник:   Аgro Review
 Тэги:  прогноз, ціни, сметана, молочка, молоко, україна
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