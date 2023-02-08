08.02.2023 17:26 Дмитро Колонєй

Стало відомо, що буде з цінами на молочну продукцію в Україні

Які мають місце тенденції щодо руху цін на молочку поінформували експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Аgro Review, для виробників свіжих молокопродуктів січень був відносно стабільним. Більшість із них вже закупила генератори, тому таких збоїв в роботі заводів, які були до нового року, вже значно менше.

За даними аналітиків, в лютому ціни на свіжі молокопродукти залишаться відносно стабільними.

Тенденції щодо цін на молочку

Сметана може дещо подешевшати, адже зростання рентабельності випуску товару дозволяє поборотися за розширення полиці.

Можуть збільшитися промоакції вже в найближчі тижні, як тільки подешевшає сировина”

За попередніми оцінками, в січні виробництво свіжих молокопродуктів, всупереч традиціям, навіть виросло в порівнянні з попереднім місяцем. Проте продажі ще відстають на 20% від показників довоєнного січня 2022 року.

Аналітики молочної галузі зазначають, що у лютому показники будуть скромнішими, але суттєвого падіння виробництва не буде.



