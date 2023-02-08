08.02.2023 17:26 Дмитро Колонєй
Стало відомо, що буде з цінами на молочну продукцію в Україні
Які мають місце тенденції щодо руху цін на молочку поінформували експерти.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Аgro Review, для виробників свіжих молокопродуктів січень був відносно стабільним. Більшість із них вже закупила генератори, тому таких збоїв в роботі заводів, які були до нового року, вже значно менше.
За даними аналітиків, в лютому ціни на свіжі молокопродукти залишаться відносно стабільними.
Тенденції щодо цін на молочку
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Сметана може дещо подешевшати, адже зростання рентабельності випуску товару дозволяє поборотися за розширення полиці.
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Можуть збільшитися промоакції вже в найближчі тижні, як тільки подешевшає сировина”
За попередніми оцінками, в січні виробництво свіжих молокопродуктів, всупереч традиціям, навіть виросло в порівнянні з попереднім місяцем. Проте продажі ще відстають на 20% від показників довоєнного січня 2022 року.
Аналітики молочної галузі зазначають, що у лютому показники будуть скромнішими, але суттєвого падіння виробництва не буде.
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