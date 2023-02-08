08.02.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

У МОЗ нагадали, як стати донором крові

Донація крові та її компонентів в умовах повномасштабної війни є тим внеском, який майже кожен українець може зробити у спільну справу Перемоги та порятунку життя як військових, так і цивільних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві зазначають, що перед донацією проводять забір капілярної крові для визначення рівня гемоглобіну – він є одним із важливих показників допуску до донації. Якщо рівень гемоглобіну занизький – донація скасовується.

Донор також проходить обстеження шляхом анкетування і медичного огляду. Якщо за їх результатами протипоказань для донорства немає, на другому етапі, під час донації, проводять забір венозної крові для інших лабораторних досліджень. Ці дослідження передбачають визначення групової (О, А, В, АВ) та резус-належності (Rh+ або Rh−) донора.

Також визначають наявність Келл-антигену. Носіями Келл-антигену є всього 7 % людей. Але, якщо пацієнту, який не має такого антигену, перелити еритроцити донора, у якого він наявний, можуть виникнути небажані реакції. Тому кров ретельно досліджують.

Кров донора також перевіряють на наявність інфекційних захворювань: ВІЛ, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу.

Якщо маркери таких недуг виявлено, донора про це інформують, а отриману від донора кров чи компоненти крові, виготовлені з неї, вилучають, знешкоджують та знищують.

Окрім цього зазначається, що в Україні проходить компанія «Твоя кров може воювати». Більше інформації про цю компанію можна знайти, перейшовши за посиланням.



