08.02.2023 16:46 Дмитро Колонєй

Харківські бадмінтоністки стали чемпіонками міжнародного турніру

Харківські спортсменки виграли змагання «Spanish Open - 2023».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, вихованки Харківського бадмінтонного спортивного клубу переможно виступили на турнірі «Spanish Open - 2023» в Іспанії.

Раія Альмалалха та Анастасія Алимова здобули першість у жіночій парній категорії, а Дар’я Кошечкіна отримала бронзову нагороду в одиночній категорії. Крім того, Раія Альмалалха посіла третє місце у змішаній парній категоріі разом із Олександром Чируном зі Львова.

Серед 15-річних спортсменів срібним призером у жіночій одиночній категорії стала Поліна Приходько, яка також завоювала бронзову медаль у змішаній парі.



