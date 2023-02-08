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08.02.2023  16:46   Дмитро Колонєй

Харківські бадмінтоністки стали чемпіонками міжнародного турніру

Харківські спортсменки виграли змагання «Spanish Open - 2023».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, вихованки Харківського бадмінтонного спортивного клубу переможно виступили на турнірі «Spanish Open - 2023» в Іспанії.
 
Раія Альмалалха та Анастасія Алимова здобули першість у жіночій парній категорії, а Дар’я Кошечкіна отримала бронзову нагороду в одиночній категорії. Крім того, Раія Альмалалха посіла третє місце у змішаній парній категоріі разом із Олександром Чируном зі Львова. 
 
Серед 15-річних спортсменів срібним призером у жіночій одиночній категорії стала Поліна Приходько, яка також завоювала бронзову медаль у змішаній парі.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  спорт, бадмінтон, харьков, харків
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