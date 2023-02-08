08.02.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Прості поради як показати кішці, що ви її любите

Кішки можуть бути незалежними та відстороненими від людини, але це не означає, що вони не цінують трохи кохання та уваги.

Прості дії допоможуть налагодити стосунки з домашнім улюбленцем та більш комфортно проводити спільний час. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Деякі господарі кішок розповідають, що їхні домашні пухнастики часом не налаштовані на взаємодію з ними. Під час ігор можуть проявляти агресію або взагалі воліють проводити час далеко від людини.

Моргання найпростіший спосіб сказати кішці: "Я люблю тебе". Просто подивіться у вічі вашій кішці на кілька секунд, потім повільно моргніть. Якщо ви виявите, що ваша кішка реагує на вас так само, це означає, що ваш вихованець посміхається вам.

Запитати у домашнього вихованця про його справи. Коли ви входите в кімнату і ваша кішка бачить вас, просто подивіться на свого вихованця і злегка відведіть голову назад, висунувши підборіддя вперед, ніби ви хочете спитати його: «Як справи?» Це чудовий початок розмови.

«Рукостискання» допоможе налагодити контакт. Кішка може негативно відреагувати на спробу її погладити. Перш ніж це зробити, потрібно запитати дозволи. По-перше, повільно моргайте. По-друге, подаруйте кішці щось із вашим запахом, наприклад, окуляри або гребінець.

Потім запропонуйте кішці руку. Розслаблено витягніть руку і зробіть один із пальців схожим на котячий ніс. Якщо кішка довіряє вам, вона дозволить вам погладити її.

Створіть вашій кішці затишне місце, щоб сховатися і сховатись, коли вони почуваються пригніченими або без настрою. Затишне ліжко або картонна коробка, в якій вони можуть сховатися, допоможуть їм відчути себе коханими та захищеними.

«Поцілунок» головами доброзичливий знак того, що ваша кішка знаходить вас привабливим. Удар головою вашої кішки у відповідь — добрий спосіб сказати своєму вихованцю: «Я люблю тебе».

Забезпечте тварині багато іграшок. Кішки потребують розумової та фізичної стимуляції, щоб залишатися щасливими та здоровими. Запропонуйте своєму вихованцю безліч іграшок, кігтеточок та місць, де можна полазити та пограти. Регулярно розважайтеся зі своєю кішкою, щоб вона залишалася вашим найкращим другом.

Потрібно поважати межі кішки, тому що вони не завжди можуть бути налаштовані на ігри. Важливо поважати їхні межі та давати їм простір, коли вони його потребують. Ніколи не змушуйте кішку спілкуватися. Це може зробити її агресивною та переляканою.



