08.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй
Одинадцять порад від харківських медиків, які збережуть від переохолодження
Харківські фахівці звернули увагу на моменти, на які треба мати на увізі у холодну пору року.
Одинадцять порад від харківських медиків, які збережуть від переохолодження
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, взимку, під час війни, важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим. Прості поради можуть убезпечити здоров’я в цей непростий час.
Правила, яких слід дотримуватися:
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Обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду.
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Одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу. Повітря, що потрапляє між шарами одягу, діє як ізоляція від холоду. Варто носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу.
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Обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри. Краще відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу.
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Змінювати мокрий одяг якомога швидше.
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Носити капелюх або пов’язку, яка повністю закриває вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду.
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Носити рукавиці, а не рукавички. Рукавиці забезпечують кращий захист.
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Носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Подумайте також про грілки для рук і ніг. Переконайтеся, що грілки для ніг не затягують чоботи й не обмежують приплив крові.
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Шукати тепле укриття, якщо ви помітили ознаки обмороження.
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Відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.
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Їсти добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс. Це допоможе вам зігрітися перед тим, як вийти на мороз.
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Не перебувати довго в одній позі чи нерухомо. Фізичні вправи можуть допомогти вам зігрітися.
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