08.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Одинадцять порад від харківських медиків, які збережуть від переохолодження

Харківські фахівці звернули увагу на моменти, на які треба мати на увізі у холодну пору року.



Одинадцять порад від харківських медиків, які збережуть від переохолодження



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, взимку, під час війни, важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим. Прості поради можуть убезпечити здоров’я в цей непростий час.

Правила, яких слід дотримуватися:

Обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду. Одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу. Повітря, що потрапляє між шарами одягу, діє як ізоляція від холоду. Варто носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу. Обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри. Краще відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу. Змінювати мокрий одяг якомога швидше. Носити капелюх або пов’язку, яка повністю закриває вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Носити рукавиці, а не рукавички. Рукавиці забезпечують кращий захист. Носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Подумайте також про грілки для рук і ніг. Переконайтеся, що грілки для ніг не затягують чоботи й не обмежують приплив крові. Шукати тепле укриття, якщо ви помітили ознаки обмороження. Відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло. Їсти добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс. Це допоможе вам зігрітися перед тим, як вийти на мороз. Не перебувати довго в одній позі чи нерухомо. Фізичні вправи можуть допомогти вам зігрітися.



