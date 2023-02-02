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02.02.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Поради рятувальників харківським водіям, які можуть врятувати життя у дорозі

Харківські фахівці нагадали, які речі слід брати із собою автомобілістам.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники надали поради харківським водіям, що варто взяти із собою у дорогу, бо може знадобитись у разі небезпеки:
 

Обов'язкові:

  • аптечка, 
  • вогнегасника
  • знак аварійної зупинки 
  • жилет зі світловідбивачами 

Також можуть стати у пригоді:

 
  • валіза (повинна бути не лише вдома, а й в автомобілі, адже ситуації на дорозі можуть бути різними).
  • ковдра на випадок довгої поїздки та холодів;
  • ніж, лопата й невелика сокира, щоби розчистити шлях чи щось полагодити;
  • технічна вода;
  • засоби для заряду від розеток автомобіля;
  • ліхтарик та сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);
  • каністра та запас пального;
  • запасне колесо та набір інструментів; 
  • міцний буксирний трос;
  • рулон армованого скотчу.
Продумуйте заздалегідь, наскільки довга й небезпечна ваша дорога, та що взяти із собою на випадок непередбачуваних подій.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради, як вберегтися від отруєння чадним газом: поради харківських рятувальників.
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, дорога, харьков, харків
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