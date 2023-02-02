02.02.2023 15:00 Дмитро Колонєй
Поради рятувальників харківським водіям, які можуть врятувати життя у дорозі
Харківські фахівці нагадали, які речі слід брати із собою автомобілістам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники надали поради харківським водіям, що варто взяти із собою у дорогу, бо може знадобитись у разі небезпеки:
Також можуть стати у пригоді:
-
валіза (повинна бути не лише вдома, а й в автомобілі, адже ситуації на дорозі можуть бути різними).
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ковдра на випадок довгої поїздки та холодів;
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ніж, лопата й невелика сокира, щоби розчистити шлях чи щось полагодити;
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технічна вода;
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засоби для заряду від розеток автомобіля;
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ліхтарик та сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);
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каністра та запас пального;
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запасне колесо та набір інструментів;
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міцний буксирний трос;
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рулон армованого скотчу.
Продумуйте заздалегідь, наскільки довга й небезпечна ваша дорога, та що взяти із собою на випадок непередбачуваних подій.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив поради, як вберегтися від отруєння чадним газом: поради харківських рятувальників.
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