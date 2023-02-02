02.02.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Державна екологічна інспекція розповіла про наслідки обстрілу складу феєрверків у Харкові

У ніч на 11 січня 2023 року місто Харків вкотре зазнало ракетних ударів. Було випущено дві ракети.

Одна з ракет влучила в складське приміщення в Київському районі міста, де був розташований склад феєрверків. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, тривалий час відбувалася детонація піротехнічних виробів.

«Внаслідок цих подій Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Харківської області проведено обстеження даного об’єкту та зафіксовано, що під час обстрілу військовослужбовцями підрозділів збройних сил та відомств російської федерації було пошкоджено будівлю складу.

У результаті чого відбулось засмічення земельних ресурсів (землі житлової та громадської забудови) залишками бойових частин ракет, залишками металевої покрівлі, уламками цегли, битого скла, залишками бетону, деревини, пластику та картонної тари земельних ділянок загальною площею 1693 м2 (об’єм відходів складає 423 м3). Загальний розрахований розмір шкоди, завданої внаслідок засмічення земельних ресурсів склав щонайменше 1 млрд. 406 млн. гривень»,- йдеться у повідомленні.

У рамках ст. 214 Кримінально процесуального кодексу України, Інспекція направила відповідні матеріали по вказаному розрахунку шкоди до Прокуратури Харківської області.



