02.02.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу автоколони

Окупанти обстріляли колону цивільних осіб у селищі міського типу Борова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

У квітні минулого року пасажирський автобус, в якому перебувала жінка, розстріляли військові росії. З тілесними ушкодженнями пасажирку доставили до місцевої лікарні, де вона померла. Жінку поховали на території медичного закладу.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківської області Дмитра Сойми, 14 квітня 2022 року колона цивільних направлялася з міста Дніпро в напрямку міста Сватове Луганської області.

«Колона перетинала перехрестя в смт Борова Харківської області. Попереду з’явилася ворожа колона збройних сил російської федерації. Перші цивільні машини встигли перетнути перехрестя, а ті, хто були в кінці, два мікроавтобуси, були розстріляні військовими рф»,- розповів Дмитро Сойма.

За інформацією слідства, на даний момент виявлено рештки 6 цивільних осіб, які поліція намагається ідентифікувати. На проведення судово-медичних експертиз потрібен час.

1 лютого правоохоронці провели огляд місця поховання. Особа загиблої наразі встановлюється.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 24 січня поліція задокументувала черговий злочин російських військових. На місцевому кладовищі були вилучені рештки людей , яких розстріляли окупанти. Автобуси, в яких знаходилися цивільні, росіяни розстріляли з крупнокаліберних кулеметів, встановлених на БТР, а потім дострілювали вогнепальною зброєю - автоматами Калашнікова.



