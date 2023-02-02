02.02.2023 11:45 Рита Парфенова

Патрульні Харкова встановлюють наркоторговців за особливими прикметами (фото)

За минулу добу патрульні виявили наркотичні речовини у 17 громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці виявляють громадяк, які зберугають заборонені речовини, за особливими прикметами.

Як правило, таких людей видає підозріла поведінка: пошуки чогось у землі на території приватних секторів, неподалік покинутих будівель, нервова реакція під час спілкування з патрульними.

Також патрульні постійно звертають увагу на місця та підозрілих осіб, про які повідомляють небайдужі громадяни.



