Патрульні Харкова встановлюють наркоторговців за особливими прикметами (фото)

За минулу добу патрульні виявили наркотичні речовини у 17 громадян.
Як правило, таких людей видає підозріла поведінка: пошуки чогось у землі на території приватних секторів, неподалік покинутих будівель, нервова реакція під час спілкування з патрульними.
Також патрульні постійно звертають увагу на місця та підозрілих осіб, про які повідомляють небайдужі громадяни.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.
Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.
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