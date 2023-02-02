02.02.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Комунальники оперативно відновлюють водопостачання у житловому районі Харкова

Ремонтники перекладають дві аварійні ділянки трубопроводу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт оперативно відновлюють водопостачання по вулиці Любові Малої у Новобаварському районі.

Як повідомив сьогодні, 2 лютого, начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Євген Сальков, ремонтники перекладають дві аварійні ділянки трубопроводу діаметром 200 мм. Учора завершили перший етап реконструкції, із заміною 10 метрів мереж, сьогодні негайно розпочали підготовчі та земляні роботи з оновлення 20 м другої технічно зношеної ділянки водоводу.

«Цей трубопровід важливий, він забезпечує водою багатьох мешканців району. Щоб не створювати проблем споживачам, заміну проводимо без відключення водопостачання, заздалегідь передбачили паралельне подання води з подальшим коротким перепідключенням мереж. На даний момент упорядковуємо місце першої заміни і почитаємо ремонт другої. Застосовуємо прогресивний метод санації, за якого мінімально руйнується міська інфраструктура.

Працюємо спільно з ділянкою з перекладки та санації водопровідних мереж. Плануємо закінчити роботи у встановлений термін, застосовуємо всю необхідну спецтехніку та обладнання», - поінформував Євген Сальков.

Він зазначив, що системи водопостачання у Новобаварському районі перебувають під постійним контролем. З початку року бригади комплексу вже переклали 40 метрів зовнішніх мереж по вулиці Семінарській та завершили масштабне оновлення магістрального водоводу Полтавським Шляхом. У січні майстри дільниці провели комплексні роботи з усунення 66 позаштатних ситуацій на об'єктах водопостачання, упорядкували 65 оглядових колодязів та відреставрували 16 вуличних колонок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники минулого року замінили 361 люк.



