25.01.2023 10:36 Рита Парфенова

Військові рф розстріляли автобуси з цивільними у перший день окупації Борової на Харківщині (відео)

Під час окупації селища Борова Харківської області російські БТР розстріляли два буса з цивільними громадянами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Поліцію Харковскої області, трагедія сталася 14 квітня, коли в селище увійшла колона російської воєнної техніки.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, про квітневі події поліцію повідомили місцеві. У перший день окупації селища Борова на Харківщині російські БТР розстріляли два буса з цивільними громадянами.



«Вони спочатку пропустили легкові автівки, але два мікроавтобуса, які рухалися в колонні, були розстріляні. Всі бачили, що це були цивільні, - розповів Сергій Болвінов. – Розстріл відбувся з використанням крупнокаліберних кулеметів, встановлених на БТР, а потім дострілювали вогнепальною зброєю - автоматами Калашнікова».

В областній прокуратурі зазначили, що люди в розстріляних евакуаційних автобусах їхали до своїх домівок у Луганській області.

Андрій Савченко працює водієм пожежного автомобіля і 14 квітня як раз був на чергуванні. Він згадує, як побачили розстріл цивільних. Через велику кількість ворожої техніки не могли дістатися поранених, але все ж таки вивезли їх до місцевої лікарні. Андрій говорить, що пояснити такі злочинні дії окупантів просто неможливо.



«Ми думали якась техніка їм не сподобалася, або злякалися воєнної техніки, але тут воєнної техніки не було, - згадує Андрій. – Вони тупо розстріляли два цивільних автобуси».

Наразі встановлено загибель щонаймеше дев‘яти осіб: вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.

Місцевий мешканець Олександр Деревнін через місяць разом з друзями поховав рештки загиблих. Відразу після розстрілу це було неможливо - не дозволила окупаційна влада.



«Їх хотіли люди поховати, но «местная власть» не давала дозвіл на поховання і близько місяця вони там знаходилися, 11 травня я їх виявив, і з друзями на кладовищі їх поховали».



24 січня на кладовищі у селищі Борова слідчі, криміналісти, експерти під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та оперативним супроводом СБУ вилучили рештки тіл. Також з місця поховання були вилучені особисті речі загиблих. Всі зібрані речові докази будуть направлені на експертне дослідження.



За словами Сергія Болвінова, встановлюватимуть особи загиблих за допомогою аналізів ДНК в лабораторних комплексах, які подарував харківським слідчим американський бізнесмен Говард Баффет. Під час слідчих дій в селищі Борова він ознайомився з роботою правоохоронців.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічну ув’язнення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі.



