02.02.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У Богодухівському районі відновило роботу відділення Міграційної служби

Державна міграційна служба продовжує роботу по забезпеченню мешканців Харківської області дійсними документами.

2 лютого відкрито ще один підрозділ, який приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.

У відділі ДМС м. Богодухів доступні такі послуги: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років), обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Графік прийому громадян: Пн-пт, 9:00 – 16:00, телефон для довідок: +38(05758) 3-22-26, +38(05758) 3-42-92.



